أبو فاعور: لقاء الحريري-جنبلاط فتح صفحة جديدة بعلاقة والحوار مع النظام السوري وهم

بيّن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أنّ "اللقاء أمس بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري كان لقاءً وديًّا وصريحًا، وجرى استعراض لكلّ المرحلة السابقة بكلّ نجاحاتها وإخفاقاتها، من قانون الإنتخابات، والتحالفات الإنتخابية مرورًا بتشكيل الحكومة ووصولًا إلى ما لحقها من قضايا".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الهدف الأساسي من الزيارة كان طي صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة، وتمّ الاتفاق على أنّ من الثوابت الأساسية للعلاقة هي الحفاظ على اتفاق الطائف".

وحول ملف عودة النازحين السوريين والعلاقات اللبنانية السورية، أوضح أبو فاعور "أنّنا نعتقد أنّ الحوار مع جانب النظام السوري هو وهم لن يقود إلى نتيجة، وإذا كانت هناك من إمكانية للنقاش، فيجب أن يجري مع الجانب الدولي، وتحديدًا الروسي".