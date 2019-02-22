الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، أقدما بتاريخ 21 شباط 2019 ما بين الساعة 9:05 والساعة 15:57، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 460 مترًا".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".