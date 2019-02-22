حاصباني: لسنا مع التواصل المباشر مع سوريا بغية اعادة النازحين بل مع المجتمع المدني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني "أننا مع عودة النازحين السوريين، وهذا قرار يؤخذ على مستوى الدولة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حاصباني أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا تصب في مكان أننا خرجنا عن النأي بالنفس ودخلنا في ملف كأنه مدخل للتطبيع مع سوريا".
وأشار الى أن "النظام السوري يمكنه ان يعيد السوريين دون التدخل اللبناني"، لافتاً الى "اننا لسنا مع التواصل المباشر مع سوريا بغية اعادة النازحين بل مع التواصل مع المجتمع الدولي بكل الآليات".
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