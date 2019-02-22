محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)
جدد تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وحلفاؤه في قوى "الحرية والتغيير"، مساء اليوم المطالبة بالتنحي الفوري لنظام الرئيس عمر البشير وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية.
ورفض التجمع قرارات مرتقبة للبشير في وقت لاحق اليوم.
وقال التجمع في بيان الجمعة "إن أية محاولة للالتفاف على مطالب الشعب لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع".
وشدد "مطالب الثورة واضحة ولايمكن القفز عليها, وعلى رأسها التنحي وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية".
وذكرت مصادر صحفية، أن البشير سيعلن مساء الجمعة حالة الطوارئ العامة في البلاد وتنحيه عن رئاسة الحزب الحاكم.
وأضافت المصادر أن البشير سيعلن عدم الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات2020.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة السودانية تعليقًا على أنباء تنحي البشير عن رئاسة الحزب الحاكم: "يرحل فورًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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