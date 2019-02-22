"تموين الإسكندرية" توضح حقيقة حذف الأرز من بطاقات الصرف



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نفى محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، صحة ما أثير عن صدور قرار من وزير التموين بتعديل قائمة المقررات التموينية، وحذف الأرز من القائمة التي يتم صرفها شهرياً لأصحاب البطاقات.

وقال سعدالله في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، وأن المقررات التموينية أضيف إليها سلعة المكرونة، كما لم ترد أي إخطارات من الوزارة بشأن حذف الأرز من القائمة.

وأضاف أنه جرى استلام كميات من الأرز المستورد في الإسكندرية، لافتًا إلى أنه من المقرر صرف السلع للمستحقين بداية من شهر مارس المقبل ضمن المقررات التموينية الشهرية، بجانب توفير كميات من سلع أخرى منها السكر والزيت.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الجهات المعنية لجأت إلى استيراد كميات من الأرز لضبط الأسعار بعد تقليل نسبة المساحات المزروعة، لافتًا إلى أن الكميات الواردة مؤخرًا لطرحها الشهر المقبل بجودة عالية ومواصفات تعادل المنتج المصري.

وأعلنت وزارة التموين التجارة الداخلية، ممثلةً في هيئة السلع التموينية، التعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز ضمن المناقصة رقم 2، بجانب تعاقدها في المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف الطن أزرًا مستوردًا للوصول في الفترة من أول فبراير الى 28 فبراير الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها مطلع الشهر الجاري أنه من المقرر وصول 20 ألف طن في الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل المقبلين و48 ألف طن ستصل من أول أبريل إلى 30 أبريل المقبل، لافتة إلى أن الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبارات الطهي ومتوافقة مع المستهلك المصري، بعد أن تم إجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.