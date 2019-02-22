إحباط محاولة تهريب 140 كاميرا مراقبة في مطار الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أحبطت إدارة الوردية الأولى بجمرك مطار الأقصر الدولي، محاولة تهريب عدد من كاميرات المراقبة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من رحلة العمرة على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 4722 القادمة من جدة، اشتبه مدير الحركة في الراكب "م. ع. ا." الذي يعمل في أحد الجهات العاملة بالمطار حاول استغلال الزحام والتسهيلات المقدمة للمعتمرين وعمله لتهريب بضائع مختلفة.

وعند سؤاله إذا كان يحمل معه أشياء تستحق دفع ضرائب جمركية أفاد بأن معه شاشة تليفزيون 49 بوصة فقط وشنطة واحدة فقط.

وقرر إبراهيم أحمد عبدالقادر مدير إدارة الوردية، بعد العرض عليه تكليف لجنة لتفتيش أمتعته ومتابعته حيث قام بعد تفتيشه بإحضار 4 كراتين من أحد المخازن، محاولًا الخروج بها وبتفتيشها تبين وجود 140 كاميرا مراقبة ديجيتال و4 جهاز ديكوردر، وكمية من البطاطين والآلات الحاسبة وأدوات المائدة الخزفية.

قرر مجدي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وتقدم الراكب بطلب للتصالح وتم سداد التعويضات.​