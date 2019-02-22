إسرائيل تفتتح سفارة لها في رواندا

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افتتحت إسرائيل، اليوم الجمعة، سفارة لها في رواندا وعرضت على حكومة هذه البلاد المساعدة في مجالات الصحة والتربية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، وخاصة الأمن الإلكتروني.
وأشار السفير الإسرائيلي الجديد لدى البلاد الواقعة في شرق إفريقيا، رون آدم، بعد لقائه الرئيس بول كاغامي في العاصمة كيجالي، إلى وجود كثير من القواسمالمشتركة بين الدولتين، ما يفتح مجالا للتعاون في مختلف المجالات.
وأعلنت شركة الطيران الرواندية أنها ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حتى نهاية العام الجاري.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام عام 2018 بإبرام إسرائيل
وتبذل تل أبيب جهودا حثيثة من أجل تطوير علاقاتها مع دول القارة السمراء وتوسيع حضورها الدبلوماسي هناك، وتقيم علاقات وثيقة مع أوغندا وكينيا.
وفي يناير الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشاد ذات الغالبية المسلمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع دام عقودا.
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