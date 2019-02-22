البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم في السودان

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أفادت مصادر سودانية بإعلان حال الطوارئ في البلاد، وأن الرئيس عمر البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم ويمارس مهامه كرئيس للسودان.
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية قولها إن البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين المركزية والولايات، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.
وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء
وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق.
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