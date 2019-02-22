أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، مقتل أحد أبرز القادة الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، في بيان رسمي إن "القوات الفرنسية المتمركزة في مالي في إطار عملية باركان استطاعت القضاء على الإرهابي الجزائري يحيى أبو الهمام".
وأضاف البيان أن "أبو الهمام هو الرقم 2 في تحالف الإرهابيين الذي يقوده المالي إياد أج غالي".
وفي هذا الصدد أكدت بارلي أن "خلال هذه العملية التي تمت عبر وسائل جوية وأرضية، استطاعت الوحدات الخاصة التابعة لباركان القضاء على العديد من
وقالت بارلي إن "التحالف الإرهابي المعروف بمجموعة دعم الإسلام والمسلمين الذي يقوده إياد أج غالي فقد ثلاثة من قياداته خلال هذا العام".
ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب مصطحباً معه وزيرة الجيوش بارلي ووزير الخارجية لودريان اليوم لمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن مقتل أبرز قادة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.