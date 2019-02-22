كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلتقي كبير المفاوضين الصينيين في المحادثات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والتقى المفاوضون الأمريكيون والصينيون الإثنين في العاصمة الأمريكية لجولة رابعة من المفاوضات انطلقت بدايةً على مستوى كبار الموظفين، قبل لقاء أخير الخميس، بين المفاوضين الرئيسيين، روبرت لايتهايزر من الجانب الأمريكي وليو هي من الجانب الصيني، بهدف إيجاد أرضية مشتركة.
والأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ المفاوض الأمريكي لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اللذين قادا المحادثات في بكين.
ويبقى أسبوع واحد قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب في الأول من مارس لتطبيق واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة التي تبلغ نسبتها 25% على 200 مليار من السلع الصينية المستوردة، فيما كانت في الماضي 10%.
وكان ترامب قد أثار احتمال تمديد المهلة ومنح المفاوضين وقتاً إضافياً، إذا لاح "اتفاق فعلي" في الأفق.
وبالإضافة إلى عجز بقيمة 330 مليار دولار في الميزان التجاري بين البلدين، يتهم ترامب الصين بأنها تقوم بممارسات تجارية "غير منصفة" ويطالبها بإصلاحات هيكلية لوضع حدّ لتلك الممارسات.
وتطالب واشنطن خصوصاً بوقف فرض التبادل التكنولوجي، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حد لقرصنة المعلومات ورفع العقبات غير الجمركية مثل الدعم المقدم للشركات.
وبحسب الخبراء، فإن الصين قد تكون قادرة على رفع مستوى وارداتها من السلع الأمريكية، لكنها لن تكون قادرة على الالتزام بالإصلاحات الأخرى التي يطالبها بها الأمريكيون الذين يطالبون أيضاً بآلية إشراف فعلية على تطبيق الاتفاق المنتظر.