كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم ويعلن الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر سودانية بإعلان حال الطوارئ في البلاد، موضحة أن الرئيس عمر البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم، بينما يواصل ممارسة مهامه كرئيس للسودان.

وأفاد مراسل "العربية" عن مصادر سودانية بأن البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان، فيما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيظل رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق.