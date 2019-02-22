كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: مقتل سيدة في اشتباك مع قوات الأمن على الحدود مع البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت سيدة فيما أصيب 12 آخرون، اليوم، خلال اشتباك مع قوات الأمن الفنزويلية بمنطقة حدودية مع البرازيل.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن عمدة إقليم "جران سابانا" جنوب شرقي فنزويلا، إميليو جونزاليز، قوله "أطلق جنود الحرس الوطني والجيش الفنزويلي الذين ينقلون دبابات إلى المنطقة الحدودية رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع خلال الاشتباك الذي اندلع مع أفراد من جماعة بيمون العرقية".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، كان قد أمر أمس الأول، بإغلاق حدود بلاده بعدما وضعت المعارضة خططًا تهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من البرازيل ودولتين أخرتين مجاورتين إلى فنزويلا.