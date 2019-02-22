طائرة برازيلية محملة بالمساعدات الإنسانية تصل لحدود فنزويلا

وذكر مصدر في سلاح الجو البرازيلي لوكالة "سبوتنيك": "الطائرة أقلعت من بورتو أليغري في جنوب البرازيل وهبطت عند الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي (5:00 مساء بتوقيت موسكو)، في عاصمة ولاية رورايما — بوا فيستا، على بعد 215 كيلومترا من الحدود".

وصلت طائرة لسلاح الجو البرازيلي، اليوم الجمعة، محملة بـ 23 طناً من الحليب الجاف و 500 طرد من الإسعافات الأولية إلى الحدود مع فنزويلا.

وكانت قد وصلت ثلاث شاحنات، يوم أمس الخميس، تحمل 51 طنا من الأرز والسكر إلى بوا فيستا. يتم تخزين جميع المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، في مخازن القاعدة الجوية في بوا فيستا.

وكانت المعارضة في فنزويلا أعلنت، في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد سيبدأ في 23 فبراير.

وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو. وبدورها لا تنوي حكومة مادورو بأي شكل من الأشكال السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد، وقد أغلقت السلطات الفنزويلية بالفعل الحدود البحرية مع جزر الأنتيل الصغرى.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة. إذا أرادوا المساعدة، فليضعوا حدا للحصار والعقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية رفضت، في وقت سابق، بشكل قاطع، تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.

وجراء الحصار والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، تعاني فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.