بوتين: لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة في العالم.

وقال بوتين قبل بدء حفل الاحتفال تكريما ليوم "حماة الوطن": "تعلمون أننا نعطي الأولوية لتزويد القوات بأحدث الأسلحة ووسائل التحكم الحديثة والاتصالات. إن نماذجنا الواعدة من الأسلحة ليس لها نظائر في العالم، على أي حال، لم يحدث ذلك بعد…".

وشدد بوتين على أن هذا هو نتيجة إجراءات منظمة وموجهة من قبل الدولة، والعمل الجبّار الهائل للعلماء، والمصممين، وقطاع الدفاع.

وأشار إلى أن "إنجازاتهم الفريدة هي أساس التطور الناجح للجيش والبحرية لعقود قادمة، وبالتالي من أجل الأمن والسلام في روسيا".