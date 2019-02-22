كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديون تركيا تتضاعف خمس مرات خلال حكم أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون تركيا حتى 31 يناير 2019.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، اليوم الجمعة، أوضحت الإدارة المركزية بالوزارة أن إجمالي ديون تركيا، الداخلية الخارجية، بلغ ترليون و98 مليار و100 مليون ليرة اعتباراً من يناير الماضي.

وهو ما يشير إلى أن ديون تركيا تضاعفت خمس مرات خلال 17 عاماً الأخيرة وهي الفترة التي شهدت هيمنة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على مقاليد السلطة في البلاد.

ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية و511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.