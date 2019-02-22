كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعتزم تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم سلطات فرنسا تسليم ليبيا 6 سفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت صحيفة لوموند أن "طول كل سفينة يبلغ 12 مترا، وهي من إنتاج شركة "سيلينغر" الفرنسية".

وأشارت الصحيفة الى أن "فرنسا ستسلم تلك السفن إلى ليبيا في أشهر الربيع المقبل".

من جهتها، أوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن "تقديم فرنسا دعما لوجستيا لليبيا من أجل التصدي للمهاجرين غير النظاميين يتعارض مع القانون الدولي".