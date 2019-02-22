وزارة الرياضة ترفض “التشكيك” في أرقام الكروج القياسية وتؤكد: “نفتخر بنزاهة وصدقية ألقاب أبطالنا

دخلت وزارة الشباب والرياضة، على خط الجدل الذي أثير مؤخرا حول الأرقام القياسية للبطل المغربي هشام الكروج، وتصريحاته القوية التي رد فيها عن علاقة الأبطال المغاربة بالمنشطات، والأرقام القياسية التي حطموها في فترة من الفترات.

وأصدرت وزارة رشيد الطالبي العلمي، عشية اليوم الجمعة، بلاغا رسميا، تعبر فيه عن شجبها لـ “أي مس بالمشوار الرياضي للأبطال المغاربة وحصيلتهم”، وذلك على خلفية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مفادها التشكيك في الألقاب التي حققها الأبطال المغاربة في مختلف التظاهرات الرياضية.

وأكدت الوزارة في البلاغ نفسه، جوابا على ما تم تداوله، “بأن التصريحات غير الصادرة عنها لا تلزم إلا أصحابها وأنه لا علاقة لها بما تم ترويجه، لكونها تتوفر على آليات مؤسساتية للتواصل مع كل الفاعلين الإعلاميين بخصوص القضايا التي تهم الشأن الرياضي”.

وجددت وزارة الرياضية، في هذا الصدد، شجبها “”أي مس بالمشوار الرياضي للأبطال المغاربة وحصيلته، فإنها تفتخر في الآن ذاته بنزاهة وصدقية الألقاب المحصل عليها من لدنهم، وبالمستوى العالي الذي أبانوا عليه في المحافل الرياضية الوطنية والدولية وتعتبرهم نماذج يحتذى بهم”.

وكان العداء المغربي هشام الكروج، صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر بالإضافة إلى عدد من الأرقام القياسية، قد أكد بأنه مستعد للتنازل عن كل الأرقام القياسية التي حققها في مسيرته الرياضية، ورد كل الأموال التي حصدها من هذه الرياضية، بالإضافة إلى جميع ثرواته وأملاكه، في حال ما ثبت تعاطيه للمنشطات.

وقال الكروج، في تصريح لإذاعة “راديو مارس “، إنه مستعد لرد كل ما يملك إذا ما تبث ” تواجد 0.00001 بالمائة من المنشطات في العينات التي أخدت له خلال مشاركته في المنافسات العالمية والسباقات التي حقق فيها أرقاما قياسية”.

تصريح الكروج، جاء عقب التدوينة المثيرة للجدل التي دونها الباحث الرياضي، يحيى السعيدي، والتي طرح فيها تساؤل حول عدد من الأرقام القياسية التي حطمها عداؤون مغاربة في فترة من الفترات، وهل كان سيتم تحطيمها لو كانت الصرامة الكبيرة في مراقبة تعاطي المنشطات التي تعرفها ألعاب القوى اليوم.