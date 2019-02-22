انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمين العام للحزب التونسي الحاكم يقدم استقالته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 08:23 مساءً - أقدم الأمين العام لحزب "نداء تونس" الحاكم سليم الرياحي، المحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات في بلاده، على تقديم استقالته من كل مناصبه الحزبية، دون إبداء أسباب وراء إقدامه على الاستقالة.

وقال الرياحي في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك: " إنني وبعد تفكير عميق، لا أرى مجالاً لتقديم الإضافة اليوم داخل نداء تونس، وأعلن بعد مراجعات وتقييم استقالتي من الأمانة العامة للحزب وكل هياكله، ملتزماً بخدمة تونس ورعاية مصالحها من أي موقع كنت ومقسماً على عدم خيانتها تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح الرياحي أنه سيعلن أسباب استقالته خلال مؤتمر صحفي سيعقده قريباً، مشيراً إلى أن بلاده "تستحق مساراً سياسياً وزخماً ثقافياً واقتصادياً وأخلاقياً وحضارياً أنقى وأرقى ممّا تعيشه اليوم"

وشدد على أن المسار السياسي الحضاري يحتاج تقديم الوطنيين والكفاءات ذات اليد النظيفة .

وكانت محكمة تونسية عاقبت الرياحي، خلال الشهر الجاري بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية إصدار شيك بلا رصيد، ولكنه تمكن من الهرب إلى فرنسا قبل تنفيذ الحكم.

ويعد الرياحي من مؤسسي حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي، ثم تولى منذ أكتوبر 2018 الأمانة العامة لحزب حركة نداء تونس، مع إدارته لرئاسة النادي الأفريقي حتى 2017.