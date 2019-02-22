شكرا لقرائتكم خبر عن "فاتف" تهدد إيران والان مع التفاصيل

أمهلت المجموعة الرقابية الدولية (فاتف) إيران حتى يونيو المقبل، لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة في عدد من دول العالم تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق.

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