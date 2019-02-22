شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «البشير» يتخلى عن رئاسة «المؤتمر الحاكم» ويعلن حالة الطوارئ في السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نقلت قناة العربية عن مصادر سودانية أن الرئيس عمر البشير تخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، فيما ذكر التلفزيون السوداني أن الرئيس البشير سيوجه خطابا مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت العربية عن المصادر السودانية أنه من المتوقع إعلان حالة الطورائ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات، والبشير رئيسا انتقاليا.

من جهته، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، إن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، كما سيحل الحكومتين المركزية والولايات.