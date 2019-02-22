شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ترامب يكشف آخر تطورات بناء «جدار المكسيك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما تم إنجازه في الجدار الحدودي الذي يتم بناؤه على حدود المكسيك، والذي تسبب في جدال كبير بينه وبين الكونجرس.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر: “قد انتهينا من بناء هذا الجدار القوي على الحدود في ولاية نيو مكسيكو، في تاريخ 30 يناير 2019، قبل موعده بـ 47 يوماً.. والعمل مستمر لبناء المتبقي من الأميال الطويلة، وهي تحت الإنشاء الآن”.

وانتقد مغردون ترامب فيما يتعلق بضعف الجدار “القوي”، كما أنه تسبب في الإغلاق الحكومي الأطول في أمريكا، ثم إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار، رغم تصريحه بأن المكسيك ستتحمل تكلفته.