شكرا لقرائتكم خبر عن المقدسيون يفتحون باب «مصلى الرحمة» بعد إغلاقه 16 عاما والان نبدء بالتفاصيل

فتح المقدسيون يتقدمهم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين, ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الاسلامية ومشايخ القدس مُصلى ومبنى باب الرحمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2003م .

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن المصلين أقاموا صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين .