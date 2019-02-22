مدير المخابرات السودانية: البشير لن يترشح لفترة رئاسية ثالثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر إعلامية نقلا عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية الفريق صلاح عبد الله قوش، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور الخاصة بترشحه لدورة رئاسية جديدة.

وأضافت المصادر أن البشير يعتزم التخلي عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مرجحة أن يعلن ذلك الرئيس السوداني خلال كلمته المرتقبة الجمعة بحضور قادة القوى السياسية.



وكانت مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس السوداني سيلقي خطابا الساعة 8 بتوقيت السودان 10 بتوقيت أبوظبي.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتدعو لتنحي الحكومة، راح ضحيتها 31 شخصاً حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الاحتجاجات.