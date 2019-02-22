الان تتابع اجتماعات طارئة للرئيس السوداني.. وترقب لتعديل حكومي واسع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يجري الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، لقاءات مكثفة وطارئة وسط ترقب لتعديل واسع في حكومة الوفاق الوطني، بعد إعلام التلفزيون السوداني عن كلمة للرئيس مساء اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن لقاءات البشير تشمل الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني ببيت الضيافة في العاصمة الخرطوم، كما سيلتقي البشير لجنة قيادة البرلمان السوداني والكتل النيابية للأحزاب المشاركة في الحوار الوطني في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الاجتماع سيناقش مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، ويركز على تعديلات دستورية تعطيه حق الترشح لولاية جديدة.

كما سيلتقي البشير، ولاة الولايات الإقليمية، قبل أن يختتم اجتماعاته الجمعة، باجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وأضافت المصادر أن الرئيس السوداني سيلقي خطابا الساعة 8 بتوقيت السودان 10 بتوقيت أبوظبي.

وتترقب الأوساط السودانية أن تسفر لقاءات الرئيس البشير عن تعديل حكومي واسع ضمن محاولة لاحتواء الاضطرابات السياسية بالبلاد.

ونقلت صحف محلية مقربة من الحزب الحاكم في السودان الخميس، أن تعديلات جذرية ستحدث في الحكومة قد تشمل رئاسة الوزراء، بجانب تغيير مماثل في هياكل المؤتمر الوطني الحاكم.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية منددة بالأوضاع الاقتصادية وتدعو لتنحي الحكومة، راح ضحيتها 31 شخصاً حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الاحتجاجات.