الان تتابع أرقام حديثة تكشف: كيف انتهكت تركيا حرية الصحافة في 2018؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير حديث أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، بأن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها.

وأورد التقرير أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع “تويتر”، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع “فيسبوك”، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث.

وفي المنحى نفسه، يستمر منع السلطات التركية لموسوعة “ويكيبيديا” الشهيرة عالميا منذ سنة 2017.

ونبه التقرير إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة “مراسلون بلاد حدود”.

وزادت حدة القمع في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ بسبب ما تقول السلطات إنه خطر أمني محدق.

وفي سنة 2017 التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.