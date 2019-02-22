مدير جهاز الأمن والمخابرات: البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية أن "الرئيس السوداني عمر البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات وسيوقف إجراءات تعديل الدستور". وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية: " جددنا التزامنا بمحاربة الفساد في السودان"، مؤكداً أن "البشير باق كرئيس للجمهورية". وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر سوانية أن الرئيس السواداني عمر البشير تخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم . وأوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني - بحسب المصادر وفقا لقناة العربية - فرض حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات وتخليه عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم وانه سيكون رئيسا انتقاليا لجمهورية السودان وبحسب التلفزيون السوداني فإن الرئيس السوداني عمر البشير سيلقي خطاباً بعد قليل. وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن الرئيس البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات و سيوقف إجراءات تعديل الدستور. وأكد مدير جهاز الأمن والمخابرات على الالتزام بمحاربة الفساد في السودان.

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