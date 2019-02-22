نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد صالح بلعيد

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد صالح بلعيد وعدد من مرافقيه وعم يرابطون في ميادين البطولة والعز والشرف بمحافظة صعدة في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وبطولاته وما سطره من ملاحم خالدة للدفاع عن الثورة والجمهورية وما اتسم به من شجاعة وحكمة وحسن قيادة.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه التضحيات التي يقدمها اليمنيون من خيرة رجالهم ستنتج النصر والدولة الاتحادية وتحقق طموحات أبناء الشعب ولن يتراجع اليمنيون عن أهداف بناء يمن آمن ومستقر.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه وجنوده، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها رفعت قيادة النخبة الشبوانية محور عزان ممثلة بالمقدم محمد سالم البوحر، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد وقبائل المراقشه كافة باستشهاد قائد للواء الكواسر القائد صالح بلعيد المرقشي.. وجاء في نص التعزيه ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ استشهاد قائد للواء الكواسر القائد صالح بلعيد المرقشي ، ولايسعنا إزاء مصابكم الأليم إلا أن نتقدم إليكم والى عائلة الشهيد وقبائل المراقشه كافه بصادق المواساة .. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهمكم جميعا الصبر والسلوان… انا لله وانا اليه راجعون .

وكان قد استشهد مساء الخميس، العميد بلعيد في معارك مع مليشيات الحوثي الانقلابية بجبهة علب شمال محافظة صعدة، واصيب 2 من مرافقيه في معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهة علب شمال صعدة.

ويرابط العميد صالح بلعيد منذ أشهر مع وحدات من لواء الكواسر في منفذ علب لموجهة المليشيات الحوثية.