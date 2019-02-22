عاجل.. البشير يوقف اجراءات تعديل الدستور

اكدت قناة العربية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فى نبأ عاجل، نقل عن مدير جهاز الأمن والمخابرات اعلان البشير وقف إجراءات تعديل الدستور.

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