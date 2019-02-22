شكرا لقرائتكم خبر عن غاز الأمن يفرق متظاهري الخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة «الثورة خيار الشعب» و«تسقط بس»، عقب صلاة الجمعة في مسجد كبير قرب العاصمة الخرطوم.
واندلعت المظاهرات في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار، ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد الحكومة.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا، منهم 3 من رجال الأمن.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، واعتقلت أشخاصا، من بينهم أعضاء في حزب معارض، ونشطاء، وصحفيون.
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