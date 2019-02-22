ذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن تدفق المهاجرين واللاجئين من فنزويلا مستمر بلا هوادة، وأن عددهم بلغ 3.4 مليون مهاجر ولاجئ في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمتان – في بيان مشترك اليوم الجمعة – أنه وفقا لبيانات من سلطات الهجرة الوطنية ومصادر أخرى، فإن بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تستضيف ما يقدر بنحو 2.7 مليون فنزويلي، بينما يعيش الباقون في مناطق أخرى.

ونوه البيان بأن عام 2018 شهد مغادرة ما يصل إلى 5 آلاف شخص يوميا من فنزويلا في المتوسط، بحثا عن الحماية أو حياة أفضل، موضحة أن كولومبيا تستضيف أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين من فنزويلا بأكثر من 1.1 مليون شخص، تليها بيرو (506 آلاف) وشيلي (288 ألفا) وإكوادور (221 ألفا) والأرجنتين (130 ألفا) والبرازيل (96 ألفا)، كما تستضيف المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أعدادا كبيرة من هؤلاء المغادرين.

ونقل البيان عن ادواردو ستاين الممثل الخاص لمفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة المعنى بالمهاجرين واللاجئين الفنزويليين، قوله إنه برغم التضامن الهائل من بلدان المنطقة مع هؤلاء المهاجرين واللاجئين، إلا أن الأرقام تؤكد حجم الضغوط على المجتمعات المضيفة والحاجة المستمرة للدعم من المجتمع الدولي، وذلك في وقت ينصب فيه انتباه العالم على التطورات السياسية داخل فنزويلا.

أ ش أ

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد المهاجرين من فنزويلا بلغ 3.4 مليون شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.