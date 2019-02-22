شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف إسكندر يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جبهة انتحلت صفة وفدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه لا يعلم شيئا عن الجبهة الوفدية للدفاع عن الدستور، وأن الهيئة البرلمانية للحزب أعلنت موقفها بالموافقة على التعديلات الدستورية التى ناقشها البرلمان خلال الفترة الماضية.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه ليس من حق أى شخص أن يعبر عن رأى الحزب ويزعم أن الحزب ضد التعديلات الدستورية، فالانتماء الحزبى له واجباته وحدوده، والحزب له قياداته المعروفة التى تتحدث باسمه.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن من يتحدث باسم الحزب دون أن يكون له إذن من الحزب فينبغى إجراء عقوبات عليه وفقا لما هو منصوص عليه فى لائحة الحزب، فمن حق الشخص أن يعبر عن رأيه وقول هذا رأيه الشخصى، ولكن لا يتحدث باسم الحزب عامة خاصة أن كتلته البرلمانية أعلنت عن موقفها تحت قبة البرلمان.