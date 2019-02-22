شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد بدراوى: "الجبهة الوفدية " وهم وليس لها وجود وتحاول شق الصف بالاعتراض على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وسكرتير عام الحزب، إن موقف الحزب كان معلنا منذ أيام من التعديلات الدستورية بالموافقة عليها فى مجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية، مؤكدا أن هناك بعض ممن يدعون على أنفسهم وفديين يخرجون من وقت لآخر يحاولون الإساءة والتشكيك فى الحزب ورأيه.

وأضاف سكرتير عام حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هيئات الوفد العليا والبرلمانية مؤيدة للتعديلات الدستورية من حيث المبدأ مع فتح الحوارات المجتمعية فى البرلمان وداخل الحزب، موضحا أن جميع الكيانات والجبهات التى تخرج وتزج باسم حزب الوفد لا تمت بصلة وهم مجموعة من المنشقين والمفصولين لا يتعدى عدد 2 أو 3 أشخاص يخرجون من حين لآخر ليصدرون بيانات غير تابعة بالحزب لإشعال الفتنة داخل بيت الأمة.

وتابع أنه لا توجد من الأساس ما تسمى بجبهة الوفدية التى أصدرت بيانا تعلن فيه رفض التعديلات الدستورية وغيرها ، وهذه كيانات وهمية يتصدرها من يريدون التشكيك والإساءة لكيان حزب الوفد وهيئاته الرسمية التى تعبر عنه وعن جميع الوفديين.