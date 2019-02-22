شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية البرلمان" يشيد باحتفالية وزارة السياحة لـ16 سفيرا أفريقيا بأبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالاحتفالية، التى نظمتها وزارة السياحة لما يقرب من 16 سفيرا أفريقيا و6 قائمين بالأعمال، لمدينة أبو سمبل فى ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدة بأبو سمبل، والتى حدثت فجر اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، والتى تأتى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقد قامت وزارة السياحة بتنظيم حفل عشاء للسفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم على متن إحدى البواخر النيلية فى أبو سمبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وشهدت الجولة حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد عنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وماجد أبو الخير وكيل اللجنة، والسفير ماهر العدوى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وقام الدكتور مصطفى وزيرى الآمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالشرح الأثرى للسفراء أثناء الجولة.







