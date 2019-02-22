التيار الوطني الحر: لا حاجة لتذكير اللبنانيين بمواقفنا تجاه النازحين مقابل تخاذل الآخرين

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان لها أنه "‏‏من موقع الحرص على المصالحة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وتطوير التفاهم بيننا، لن نساجل، ولا نجد حاجة لتذكير اللبنانيين بالمواقف المتقدمة للتيار لدرجة اتهامه بالعنصرية بموضوع النازحين في مقابل تخاذل الآخرين"، لافتاً الى "اننا نكتفي بالقول المأثور "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"، بموضوع النازحين وداعش والنصرة وغيره وغيره".

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