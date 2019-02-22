عطالله من بيت الوسط: نريد إقفال ملف الاخلاءات بأقرب فرصة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في "بيت الوسط"، وزير شؤون المهجرين غسان عطالله، الذي لفت في تصريح بعد اللقاء أنه "تم البحث في مسألة إقفال ملف الإخلاءات في الوزارة، ونحن بصدد العمل لإعلان تاريخ محدد لذلك في أقرب فرصة ممكنة، لأنه لم يعد مقبولا بعد نحو ثلاثين سنة على انتهاء الحرب، أن يكون هناك بيت مصادر".

وشدد عطاالله على "أننا نريد إنهاء هذا الملف بأقرب فرصة. وإذا كان الحريري قد أطلق على هذه الحكومة اسم "إلى العمل"، فإننا نريد أن نبدأ العمل على هذا الصعيد منذ اليوم الأول، وسنسير تدريجيا في كل المواضيع الأخرى بالوزارة، حسب الأولوية".