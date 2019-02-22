الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق مختلفة أمس

كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 21 شباط 2019 الساعة 7:45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:10 من فوق بلدة رميش".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 16:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16:30 من فوق بلدة يارون".
كما بيّنت أنّ "عند الساعة 16:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، المتن، بعبدا، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 22 شباط 2019 الساعة 00:30 من فوق بلدة رميش".
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