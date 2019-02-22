تجمع المزارعين: نطالب وزير الزراعة بخطة عمل لانقاذ الزارعة من التدهور

أكد تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع، في بيان تلاه رئيس التجمع ابراهيم الترشيشي، أن "وزير الزراعة حسن اللقيس الإنسان المناسب في الوزارة لأنه ملم بها"، مطالباً إياه بـ "جملة مطالب كخطة طارئة لإنقاذ القطاع الزراعي من التدهور الذي يعانيه، ووصل به الى حد الحضيض".

ودعا التجمع اللقيس إلى "توقيف إيجازات الإستيراد الموقعة سابقاً وإعادة تنظيمها حسب متطلبات السوق المحلية، وإلغاء الإيجازات عن تصدير الموز الى سوريا والأردن، وإلغاء الإيجازات عن تصدير المواشي الى الدول العربية، وإلغاء إيجازات إستيراد الأدوية الزراعية".

كما دعا إلى "إعادة النظر في إيجازات الإستيراد من الفواكه على أنواعها والخضار، وإعطائها فقط عند الضرورة الفائقة أي عند حاجة السوق إليها، وإلغاء إستيراد البطاطا المجلدة من الخارج نهائياً، وإلغاء إستيراد الأجبان والألبان والحليب الطازجة، وإلغاء إستيراد التفاح والإجاص طيلة أيام السنة".

وتمنى التجمع على اللقيس "القيام بتنظيم الاتفاقيات مع سوريا والأردن ومصر وذلك لحماية المزارع اللبناني وتعديلها لتكون في مصلحة الزراعة في لبنان، والتواصل مع الجانب السوري من أجل تخفيض الضريبة المفروضة على الشاحنات التي تعبر الأراضي السورية عبرمعبر ناصيب وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل إقفال المعبر في 1/4/2015. أي 2.5 بالمئة بدل 10 بالمئة حالياً".