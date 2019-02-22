سيزار معلوف: لنبعد عودة النازحين عن الطروحات التي تعقد العودة بدل تسهيلها

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار معلوف، على "أنّنا نريد عودة النازحين السوريين اليوم قبل الغد".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من أجل ذلك، فلنعمل بالاتجاه الّذي يعيدهم فعليًّا كتفعيل المبادرة الروسية، ولنبعد عودتهم عن الطروحات الّتي تعقّد العودة بدل تسهيلها".