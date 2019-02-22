شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار معلوف، على "أنّنا نريد عودة النازحين السوريين اليوم قبل الغد".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من أجل ذلك، فلنعمل بالاتجاه الّذي يعيدهم فعليًّا كتفعيل المبادرة الروسية، ولنبعد عودتهم عن الطروحات الّتي تعقّد العودة بدل تسهيلها".
كانت هذه تفاصيل خبر سيزار معلوف: لنبعد عودة النازحين عن الطروحات التي تعقد العودة بدل تسهيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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