أبي خليل: من غير المقبول التسويف والانصياع للأجندات الخارجية بملف النزوح السوري

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، "أنّنا مسؤولون بالدرجة الأولى عن مصالح اللبنانيين، وبعد تأمينها يمكن الالتفات للإخوان والأصدقاء".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من غير المقبول التساهل والتسويف والانصياع للأجندات الخارجية في ملف النزوح السوري، والمطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تنفيذية لا تأخذ بالاعتبار سوى المصلحة اللبنانية".
وأرفق أبي خليل التعليق بفيديو لجزء من كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، كان قد أعلن خلالها الموقف نفسه.
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