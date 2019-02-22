زاخاروفا تؤكد عزم روسيا مواصلة التعاون مع ايران بالمجال النووي السلمي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "عزم روسيا على مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة".

وانتقدت "محاولات الضغط على الشركات الروسية من قبل مؤسسات أمريكية تنشط ضد برنامج إيران النووي"، مشيرة إلى أن "القوانين الأميركية غير قابلة للتطبيق على الأراضي الروسية".