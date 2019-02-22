بوتين: لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة في العالم".

وأكد بوتين، قبيل بدء حفل الاحتفال تكريما ليوم "حماة الوطن"، أنه "تعلمون أننا نعطي الأولوية لتزويد القوات بأحدث الأسلحة ووسائل التحكم الحديثة والاتصالات. إن نماذجنا الواعدة من الأسلحة ليس لها نظائر في العالم، على أي حال، لم يحدث ذلك بعد".

وشدد بوتين على أن "هذا هو نتيجة إجراءات منظمة وموجهة من قبل الدولة، والعمل الجبّار الهائل للعلماء، والمصممين، وقطاع الدفاع".

ولفت إلى أن "إنجازاتهم الفريدة هي أساس التطور الناجح للجيش والبحرية لعقود قادمة، وبالتالي من أجل الأمن والسلام في روسيا".