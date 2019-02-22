مسؤول سوداني: البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات وهو باق كرئيس للجمهورية

أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية أن "الرئيس السوداني عمر البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات وسيوقف إجراءات تعديل الدستور"، مشيراً إلى "اننا جددنا التزامنا بمحاربة الفساد في السودان"، مؤكداً أن "البشير باق كرئيس للجمهورية".

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