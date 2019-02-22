الادميرال سياري: لدينا اشراف كامل على تهديدات المنطقة

أعلن مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ان "جميع اجهزتنا وتكتيكاتنا وطنية"، مؤكدا ان "ايران لديها اشراف كامل على تهديدات المنطقة ونعد انفسنا لمواجهتها".

ولفت إلى أن "التهديدات المحدقة بالبلاد كانت موجودة دوما والشيء المهم هو قدرات القوات المسلحة على المواجهة والردع"، مشيراً إلى أن "الوحدات العملانية تقوم بتعزيز قدراتها بشكل مستمر"، مفيداً بان "العام الايراني الجاري شهد تنفيذ عدة مناورات وتكشف جميعها قوة وقدرات جيش الجمهورية الاسلامية الردعية".

واكد الادميران سياري "أننا لدينا معرفة واشراف كامل على التهديدات الاقليمية ونستعد لمواجهتها"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة لديها القدرة على مواجهة اي تهديد وقال ان الطاقات البشرية تعد دعامة مهمة في هذا المجال وان قواتنا المسلحة اليوم تتمتع بخبرة ومهارة عالية للغاية".

واشار الى ان "جميع الاجهزة والانظمة المشاركة في المناورات هي وطنية الصنع"، لافتاً إلى أن "اجهزة قواتنا المسلحة لم تعد تعتمد على اسلحة الاخرين لاننا نؤمن بان الاعتماد على الاخرين في توفير السلاح لن يوفر لنا الامن الراسخ".