مسؤول أميركي رحب بقرار ابقاء قوة أميركية في سوريا

رحب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول بقرار ابقاء قوة أميركية في سوريا، مشيراً إلى أن "المعركة ضد تنظيم "داعش" الارهابي لن تنتهي بخسارته للاراضي".

وأكد أنه "علينا البقاء يقظين مع حلفائنا لمنع هؤلاء الارهابيين من العبث في منطقة الشرق الاوسط وخارجها".