الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015".

وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة إلى أن "إيران لا تزال ملتزمة بالمستوى المسموح به بموجب الاتفاق لتخصيب اليورانيوم، ولم تزد كمية اليورانيوم المخصب المتوفرة لديها".

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى أنها "قامت بتفقد كافة المواقع الإيرانية التي كان من الضروري تفتيشها".