مسؤول فنزويلي: لا مجال لانقلاب مسلح في فنزويلا وغالبية المعارضة تدعم الحوار

أعلن نائب وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي نيكولاس مادورو يتواصلان بانتظام"، مؤكدا لموسكو أن "تطبيق سيناريو انقلاب مسلح في بلاده غير وارد".

ولفت إلى "انني أود التشديد على أن رئيسنا نيكولاس مادورو والرئيس فلاديمير بوتين على اتصال هاتفي دائم بينهما، ويعلمان كل ما يجري"، مؤكداً أن "التعاون العسكري بين موسكو وكاراكاس يتم بصورة نشطة، حيث "يسافر بانتظام العديد من المسؤولين بالقيادة الفنزويلية المدنية والعسكرية على حد سواء إلى روسيا لإجراء مفاوضات، ولدينا خط تبادل الزيارات لبحث مشاريع عسكرية".

وأفاد هيل بأن "اجتماع اللجنة المشتركة الروسية-الفنزويلية رفيعة المستوى سيعقد في أبريل المقبل بموسكو، لطرح الإعداد لتوقيع مجموعة من الاتفاقات الثنائية" وألمح إلى أن نائبة رئيس فنزويلا، دلسي رودريغيز، قد تزور موسكو قريبا.