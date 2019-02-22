الأناضول: قتيلة و12 مصابا فنزويليا برصاص الجيش على الحدود مع البرازيل

نقلت وكالة "الأناضول" عن وسائل إعلام فنزويلية تأكيدها أن إمرأة قتلت وأصيب 12 فنزويلياً برصاص الجيش الفنزويلي خلال مواجهات بين الجيش والسكان الأصليين من الهنود الحمر على الحدود مع البرازيل.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان قد أعلن عن إغلاق الحدود بين فنزويلا والبرازيل وإمكانية إغلاق الحدود مع كولومبيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت من أن الولايات المتحدة تحاول إدخال أسلحة للمعارضة الفنزويلية عبر الحدود، بالإضافة إلى تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من الحدود.