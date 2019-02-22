نقلت وكالة "الأناضول" عن وسائل إعلام فنزويلية تأكيدها أن إمرأة قتلت وأصيب 12 فنزويلياً برصاص الجيش الفنزويلي خلال مواجهات بين الجيش والسكان الأصليين من الهنود الحمر على الحدود مع البرازيل.
يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان قد أعلن عن إغلاق الحدود بين فنزويلا والبرازيل وإمكانية إغلاق الحدود مع كولومبيا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت من أن الولايات المتحدة تحاول إدخال أسلحة للمعارضة الفنزويلية عبر الحدود، بالإضافة إلى تنشر قوات خاصة ومعدات بالقرب من الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر الأناضول: قتيلة و12 مصابا فنزويليا برصاص الجيش على الحدود مع البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.