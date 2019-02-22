وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب".

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