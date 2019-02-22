مشادات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين حاولوا الوصول لمقر رئاسة الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

وقعت مشادات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين معترضين على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما حاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، وذلك وكالة الصحافة الفرنسية.

ونجح مئات المتظاهرين، في اختراق الطوق الأمني الذي ضربته قوات مكافحة الشغب، والتحرك من ساحة أول مايو (مكان انطلاق المسيرات بقلب العاصمة الجزائر)، إلى ساحة البريد المركزي (على بعد كيلومترين).

وسجلت مسيرات اليوم حضورا نسائيا ملحوظا، في الخطوة التي اعتبرت الأولى من نوعها، خاصة أن الرئيس الجزائري، حرص في كل خطاباته على التشديد على حرية المرأة وحقوقها.

وكان رجال الأمن بالجزائر وقوات مكافحة الشغب في ساحة أول مايو، انتشروا بقلب العاصمة، بشكل مكثف منذ صباح اليوم الجمعة.

وتم إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى الساحة، في الوقت الذي توافد فيه المحتجون إليها عقب صلاة الجمعة.

وقامت قوات الأمن باعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بالساحة التي ضرب المناهضون للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة موعدهم فيها.

وشهدت الشوارع حركة أمنية غير معتادة، صباح اليوم، في مقابل علو الأصوات المنادية للخروج إلى الشارع، احتجاجا على إبداء بوتفليقة، رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد.

يشار إلى أن الجزائر سوف تشهد انتخابات رئاسية في 18 أبريل المقبل.