إصابة 7 في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، صدمتهم سيارة ميكروباص، أثناء انتظارهم أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة مسطرد في شبرا الخيمة، في اتجاه المرج.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري عند نزلة مسطرد بشبرا الخيمة اتجاه المرج.

وانتقل على الفور اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، وتبين إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى السلام، ومستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقي العلاج اللازم، وإزالة أثار الحادث لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.