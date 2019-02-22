محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، صدمتهم سيارة ميكروباص، أثناء انتظارهم أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة مسطرد في شبرا الخيمة، في اتجاه المرج.
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري عند نزلة مسطرد بشبرا الخيمة اتجاه المرج.
وانتقل على الفور اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، وتبين إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى السلام، ومستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقي العلاج اللازم، وإزالة أثار الحادث لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.